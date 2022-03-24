美國智庫戰略與國際研究中心（CSIS）22日舉辦「烏克蘭和台灣：相似之處和早期經驗教訓」線上研討會。多位美國專家就烏克蘭危機下，美國對台戰略是否應當明晰化進行討論。但一致認為，對台戰略明晰化當前不是一種好主張。甚至認為可能是讓台海儘快發生戰爭的方式。

據指出，這幾名專家包括前美國東亞高級情報官柯佛、前白宮國安會亞洲事務高級主任格林、美國德國馬歇爾基金會亞洲項目主任葛來儀等人，都是重量級專家，其中格林最近剛作為拜登派出的非官方高級代表團成員到訪台灣。

從2015年到2018年擔任美國國家情報委員會東亞國家情報官的柯佛表示，對台防衛明晰化是讓台海儘快發生戰爭的方式，將使台灣成為地球上最強大的兩軍的戰場。葛來儀則指美國對台戰略明晰化，更可能挑起而非阻止大陸對台進攻。

據香港中評社引述格林從兩方面闡釋就戰略清晰做出象徵性聲明帶來的風險。首先烏克蘭危機體現國際聯盟的重要。去年美國已與日本、澳洲、韓國、歐盟、西方七國就關注台海和平穩定進行表態，如果美國推動對台戰略清晰，就從關鍵盟友那裡得不到這樣的聯合聲明。因此這裡存在一種權衡。

第二則是對待台灣的事情複雜。美國的長期政策是反對單方面改變現狀，明確防衛台灣有與「空白支票」相關的風險。他認為在台灣、美國及其盟友在西太平洋利益面臨緊迫清楚的威脅時，美國政府追求的路線應是「國際團結支持臺灣最大化」，令中方計畫複雜化。