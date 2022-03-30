中國外交部發言人汪文斌30日主持例行記者會上，就亞裔美國人聯合會調查紐約市75％長者因反亞裔暴力不敢出門的事件表示關切，指出第48屆聯合國人權理事會上，眾多國家一致譴責美國是「世界人權事業的最大破壞者」，敦促美國解決自身嚴重的人權問題，好好聽聽國際社會呼聲，不要再充當人權雙標的反面教材。

汪文斌強調，亞裔少數族裔為美國經濟社會發展作出重要貢獻。有報導指出2019年華人通過消費支出美國生產總值貢獻3000多億美元、支持300萬個職位。同時從2020年3月以來，690多家美國華人草根組織共籌集1800多萬美元，為美國各機構抗擊疫情提供數百萬件個人防護裝備和餐食。但面對的卻是愈演愈烈的歧視和不公。

據中新網引述汪文斌說，疫情暴發後，美國多名亞裔醫生表示，「與病毒相比，病人更怕我」；再看到去年3月16日亞特蘭大發生的針對亞裔女性惡性槍擊案造成6女死亡。但美國執法部門不願將事件定性為「仇恨犯罪」，也引發全美亞裔的恐懼和憤怒。

汪文斌更表示，美國上任川普政府的「中國行動計畫」給針對亞裔特別是華裔的種族歧視行為火上澆油，對2019年至2020年針對亞裔美國人的暴力事件增加71％難辭其咎。