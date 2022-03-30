近期華府智庫專家葛來儀發表報告，指出北京長年扭曲聯合國大會2758號決議，散播決議認定台灣是中國一部分的說法，呼籲美方應更有效反制。大陸國台辦發言人朱鳳蓮30日在例行記者會上表示，該篇報告「不是無知就是別有用心」，實際上報告得到民進黨贊助，為謀「獨」尋找「法理依據」，但除了迴避歷史事實、偷換概念、欺騙輿論外，找不到其它辦法。她更正告民進黨，靠這種低級手段歪曲國際法和攻擊一個中國原則沒有出路，只會自取其辱。

朱鳳蓮表示「台獨」分子及其「御用文人」不斷重複「台灣是台灣，中國是中國」與「2758號決議沒有解決台灣的代表權問題」，就是想用這種似是而非的概念來迴避台灣是中國一部分的歷史和法理事實。

朱鳳蓮指出，美方這篇報告明確寫著得到民進黨的贊助，通篇都是民進黨「台獨」言論的陳詞濫調，講一個中國原則時居然不提《開羅宣言》與《波茨坦公告》。質疑美國有關學者是否有基本常識。

而關於聯大2758號決議，朱鳳蓮表示，已多次系統闡述立場，該決議從政治、法律和程序上解決了中國在聯合國的代表權問題，其前提是一個中國，台灣是中國的一部分。有關史實和法律依據非常清楚。

美方有關報告反覆說聯大2758號決議驅逐的是「蔣介石的代表」，沒有指「台灣」也沒有指「中華民國」。事實上從1949年中華人民共和國成立後，代表中國的唯一合法政府就是中華人民共和國政府，從國際法上完成了政府繼承。

她也批評，這反映出美國一些人嘴上講不支持台獨，實際上卻不斷幹著默許甚至縱容台獨的勾當。