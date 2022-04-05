中醫藥治療新冠肺炎療效獲得世界衛生組織（WHO）專家會議認可。世界衛生組織關於中醫藥治療新冠肺炎專家評估會的報告於3月31日在官網發佈，來自WHO的6個區域21名國際專家參加評估會，會議報告指出，中藥能有效治療新冠肺炎，降低輕型、普通型病例轉為重症，縮短病毒清除時間，改善輕型和普通型患者的臨床預後。

該報告同時鼓勵成員國考慮中國形成並應用的整合醫學模式（中西醫結合模式）；有效管理當前疫情並對未來可能發生的大流行做好準備。

據澎湃新聞報導，評估會上，中國國家中醫藥管理局局長于文明對WHO持續支援傳統醫學表示歡迎，並表示中國願意協助其他WHO成員國加強傳統醫學在其衛生系統中的作用。

回顧2022年1月17日，WHO總幹事與中國國家中醫藥管理局在日內瓦舉行高級別政策對話後，決定召集專家會議以評估中醫藥（TCM）治療新冠肺炎的效果。

日前評估會上，中方專家展示了中醫藥報告的臨床研究基礎，指出至2022年3月，中國臨床試驗註冊中心（WHO國際臨床試驗註冊平台一級註冊機構）已有859項中國新冠臨床研究註冊，其中213項與中醫藥相關。

在考慮到輕型病例研究中，106項研究了中藥對發燒的影響、103項評估中藥對咳嗽的影響，94項考慮中醫與疲勞。還有一個多中心隨機對照試驗的例子，該試驗納入了中國9個省份23家醫院的284名患者，給予中藥膠囊（連花清瘟膠囊）治療。總體來看，與未給予中藥干預的患者相比，服用該藥的患者症狀恢復時間更短。

另有21項研究表明，中藥有助於縮短核酸轉陰時間；43項研究表明，中藥能夠減少非重症患者轉重的比例。