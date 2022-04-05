國內放寬防疫措施，究竟仍要清零還是與病毒共存，防疫指揮中心一直說不清楚，外傳府院與衛福部近日討論朝向與病毒共存，對此，總統府表示，蔡英文總統曾表示，尋找兼顧防疫與經濟的台灣模式，是今年的重要施政目標之一。至於防疫相關指引，則必須由防疫團隊依照依照專業評估研商發布。

國內疫情再度擴大，行政院長蘇貞昌拋出「新台灣模式」，希望逐步開放同時也不忘防疫。但地方防疫措施究竟如何落實執行，卻無明確標準，連新北市長侯友宜都表示，「共存或是清零」是兩個完全不一樣的路徑，執行的策略跟方法也不一樣，喊話中央講清楚，讓地方好執行。

據了解，農曆年後，各部會官員都曾到總統官邸開會，討論「與病毒共存」究竟可不可行，上周蔡總統也曾找衛福部和相關官員開會再討論，外傳會中朝向與病毒共存以維持正常生活。

對此，總統府發言人張惇涵表示，蔡英文總統時常與行政團隊及防疫團隊就防疫策略交換意見。在今年初，總統也曾表示，尋找兼顧防疫與經濟的台灣模式，是今年的重要施政目標之一。至於防疫相關指引，則必須由防疫團隊依照國內外疫情發展，衡量台灣防疫量能，依照專業評估研商發布。