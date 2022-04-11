近日本土疫情延燒，網路瘋傳一段7分鐘音檔，標題是「台大護理長告訴大家如何防疫」。但有查核真相的網站今日指出，此為不實訊息。其實該錄音檔去年就曾流傳過，還稱是立委蔡壁如所錄製，而「事實查核中心」去年查證後也已證明該錄音檔既非蔡壁如錄製、她也未推薦及分享，沒想到如今國內疫情再現，此一不實錄音檔又再四處流傳。

去年5月24日時，蔡壁如就在臉書錄製一段影片回應該流傳音檔，她說，收到辦公室同仁傳來訊息，說是在line群組裡瘋傳一段7分鐘的錄音，內容是「蔡碧如」分享防疫訊息，「那不是我的聲音(我的聲音應該比較年輕啊...)」。

事實查核中心當時也在臉書發文表示，經查，網傳語音檔並非蔡壁如錄製，內容也並非她推薦及分享。錄音檔是假借冠名蔡壁如；其次，語音內容提到「多喝水，胃酸可殺死病毒」，專家表示，此說法沒有科學根據，也沒有實證研究能證明「胃酸能殺死病毒」；第三，語音內容提到「洗熱水澡可殺死病毒」，專家表示，病毒在高溫環境中活性較差，但這是用於環境消毒，並不是治療人體的方針，且人體不可能長期處在高溫環境中。

但這段所謂「台大護理長」教大家防般的錄音檔，近日又在許多群組流傳，以清查網路訊息真偽為主的「MyGoPen」網站（取台語「「麥擱騙」之意）今天也再次提出澄清，轉貼出蔡壁如去年說明真相的文章，請外界勿再亂傳。