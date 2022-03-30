【LIVE直播】上海疫情炸封城衝擊台商？ 國台辦新聞發布會 ｜2022.03.30 @中時新聞網

近期包含陸委會主委邱太三、聯電榮譽董事長曹興誠與駐美大使蕭美琴對美媒投書，先後指出兩岸應互認主權或強調台灣不屬於中國。大陸國台辦發言人朱鳳蓮30日在記者會上回應，台灣是中國的一部分，兩岸同屬一個中國，某些人鼓吹「兩國論」，只能證明他們是數典忘祖的跳梁小丑。

朱鳳蓮表示，民進黨政客出於政治本性和一黨私利，肆意顛倒黑白、混淆是非，妄圖進一步升級「兩國論」，是赤裸裸的挑釁和冒進、包藏禍心、極度危險的政治圖謀，嚴重危害廣大台灣同胞的安危福祉。

朱鳳蓮重申，世界上只有一個中國，台灣是中國的一部分。儘管海峽兩岸尚未完全統一，但大陸和台灣同屬一個中國的事實從未改變，中國主權和領土從未分割。她也正告民進黨不要誤判形勢、打錯算盤，更不要低估大陸捍衛國家主權和領土完整的堅強決心、堅定意志和強大能力。

另對3月18日大陸國家主席習近平與美國總統拜登視訊對話話。美方重申「四不一無意」，強調不支持台獨、堅持一個中國政策，民進黨表示大陸扭曲談話內容。對此，朱鳳蓮回應，台灣問題事關中國核心利益和中國人民民族感情，是中美關係中最重要、最敏感的核心問題，美國政府通話中重申「四不一無意」，而民進黨當局慣於用謊言欺騙島內民眾，執迷於拉上外部勢力為自己的謀獨挑釁行徑撐腰打氣，只會把台灣一步步推向險境。