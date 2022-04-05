清明連假期間疫情仍持續延燒，高雄港歷經先前大規模群聚後，為了不讓港區有防疫破口，所有港區工作人員於6日開工日時，都需持5日以後PCR或快篩陰性證明，才能進入高雄港區作業。港務公司並從5日下午2時起，在中島區34號碼頭管制站及55號碼頭管制站設置快篩站。

為防堵疫情擴散，港務公司2日召開防疫專責小組緊急應變會議，決議6日上班日進入高雄港區相關工作人員，均需持5日以後的核酸檢測(PCR)或快篩陰性證明，才能進入高雄港區作業。因應進港作業人員快篩檢測需求，從5日下午2時起，在中島區34號碼頭管制站及55號碼頭管制站設置快篩站，提供須進入中島區之港區工作人員現場快篩；其他中島區以外的各貨櫃中心，由貨櫃航商或專用碼頭業者比照國營事業，統合所屬員工及配合廠商進行快篩。

高雄港務分公司表示，考量相關措施推動較為緊急，6日中午12時前訂為緩衝期，港區工作人員可進港後在快篩站進行快篩，午12時後均須備妥核酸檢測(PCR)或快篩陰性證明，始能進入港區，如採快篩者應將健保卡、快篩結果同時拍照並寫上日期作為進港查核證明。