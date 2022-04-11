國內10日新增431例本土確診個案，9日新增442例，已連2天破400例，胸腔暨重症專科醫師黃軒今指出，國外研究發現Omicron 和類流感症狀愈來愈重疊，如果喉嚨痛、咳嗽或有流鼻涕的症狀持續3天以上，最好做一下快篩或PCR檢測。

黃軒今早在臉書表示，南韓國立中央醫療院調查發現，感染Omicron的患者中，最常出現的症狀有喉嚨痛、流鼻涕、頭痛、打噴嚏及疲倦等，出現發燒的人比感染Delta的患者少。

黃軒表示，Omicron變異株最主要的症狀是「上呼吸道感染」，和普通的感冒類似，與之前大流行的Delta變異株造成下呼吸道感染，症狀是不同的。所以如果出現喉嚨痛、咳嗽或流鼻涕等上呼吸道症狀持續3天以上，最好做一下快篩或PCR檢測，尤其是住在疫情熱區的民眾更要特別注意。

黃軒表示，最近國外研究也發現，Omicron病毒的症狀，和類流感病毒的症狀幾乎重疊、一模一樣，所以也建議「有類流感症狀，記得快篩一下！」不過有症狀並不等於有足夠的病毒量，所以可能出現快篩陰性，因此2、3天後若症狀仍持續可以再篩一次，往往就會是陽性了。但還是陰性，且症狀一直有，就得去看醫生做確認和治療。