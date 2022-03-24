醫美專家熱銷30萬瓶 再推新品搶市 20:222022/03/24 中時 吳娮翎 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Dr.Cink 身體霜、眼霜。（Dr.Cink 提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 Dr.Cink 眼霜示意圖。（Dr.Cink 提供） Dr.Cink 成分。（Dr.Cink 提供） 醫美專家DR.CINK推出花蜜酵母賦活緊緻卸妝精萃、花蜜精華露、抗皺精華液及黃金胜肽花蜜賦活霜，累積了許多愛用者，讓保養更加全面。 除了臉部保養外，DR.CINK針對眼周與身體肌膚如頸部、手背、膝蓋等容易忽略保養的部位，分別添加專利成分「澳洲袋鼠花萃取」等，Dr.Cink熱銷30萬瓶花蜜抗老系列，好評再推出眼霜、身體霜搶市。 醫美保養理膚寶水熱銷萬用霜 再推新作搶攻市場 國土計畫將上路 專家：農地開發要快 #花蜜 #醫美 #專家 #熱銷 #30萬 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 南市前議長賴美惠涉詐助理費30萬交保 1助理聲押1交保 08:432022/03/24 社會 中科院宣稱研發新戰機 專家質疑 04:102022/03/22 政治要聞 新加坡Omicron疫情趨緩 專家籲放寬社交措施 21:132022/03/23 國際 TOYOTA TOWN ACE 熱銷 上市滿月累積訂單突破6千台 加碼回饋行車紀錄器 11:042022/03/23 汽車情報-汽車新聞 制裁俄羅斯不妙了！專家揭日本慘況：台灣人愛店恐倒光 15:242022/03/22 財經 Ella、小禎曝保養秘訣 SHE預防頭髮臭必備這物 17:172022/03/22 生活 東航垂直墜落！大陸專家揭「失事時飛機資料」曝：極不正常 10:282022/03/22 兩岸 伊麗莎白雅頓搶攻母親節 頂級艾地苯寵愛登場 21:512022/03/22 生活 烏克蘭公布戰果畫面 美專家驚：撿到超強寶貝 22:192022/03/23 軍事 席捲韓妞社群 蔬果養肌專家正式登台 09:582022/03/22 生活 第五款疫苗快來了 專家揭Novavax最強優勢 保護力曝光 10:052022/03/24 生活 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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