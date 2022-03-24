Dr.Cink 眼霜示意圖。（Dr.Cink 提供）

Dr.Cink 成分。（Dr.Cink 提供）

醫美專家DR.CINK推出花蜜酵母賦活緊緻卸妝精萃、花蜜精華露、抗皺精華液及黃金胜肽花蜜賦活霜，累積了許多愛用者，讓保養更加全面。

除了臉部保養外，DR.CINK針對眼周與身體肌膚如頸部、手背、膝蓋等容易忽略保養的部位，分別添加專利成分「澳洲袋鼠花萃取」等，Dr.Cink熱銷30萬瓶花蜜抗老系列，好評再推出眼霜、身體霜搶市。