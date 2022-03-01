振興五倍券將於4月30日到期，為搶攻倒數商機，六福旅遊集團發出「五倍券全攻略」，六福村主題遊樂園、台北六福萬怡酒店、關西六福莊、一禮烘焙皆推出相關優惠，吃喝玩樂住都能盡情享受。包含最划算的六福村玩法，不限使用面額，只要持總額為1000元的振興五倍券購票，即可享親子3人入園暢玩。台北六福萬怡酒店的敘日全日餐廳、粵亮廣式料理、The Lounge大廳酒吧則續推「萬怡振興加碼三重奏」活動，持振興五倍券用餐消費，最高享優惠57折；持振興五倍券任一面額入住關西六福莊官網指定專案，享住宿免1成服務費外，入住時可用現金5000元加購價值近18644元的3人住宿券一張；一禮烘焙也推倒數回饋，持紙本振興五倍券消費，免費加贈美式咖啡1杯。

六福旅遊集團即日起至4月30日推出「五倍券全攻略」，欲趁機安排春遊的民眾，可持振興五倍券任一面額消費入住關西六福莊官網指定專案，享住宿免1成服務費，於入住日當天再用現金5000元加購平日住宿券一張，為3人入住剛果藍天客房，再贈好禮二選一，可選擇六福村主題遊樂園兩日入園手環3份或福豚互動體驗3人次，總價值高達18644元。若是單日的出遊，民眾可前往六福村，持總額為1000元的振興五倍券購票，所有面額皆可使用，不管是兩大一小（二位成人加一位未滿12歲學童），或是一大兩小（一位成人及二位未滿12歲學童），都能親子3人同行入園（原價2697元），一起徜徉在2000棵波波球花海中，拍下一張張美照留念。

想大快朵頤的民眾，可選擇台北六福萬怡酒店「萬怡振興加碼三重奏」活動，最受歡迎為5000元五倍券可享原價9840元的粵亮鴨合宴，優惠折扣57折，吃到最潮的跳跳糖片皮烤鴨三吃外，還有黑蒜螺頭燉花膠湯、蟹黃醬燜活龍蝦、雲腿金蒜蒸海石斑、片皮鴨油炒時蔬菜，仙翁冰糖燉雪梨等美饌，足以4～6人盡情享用；敘日全日餐廳也再加碼新優惠，持總額為5000元五倍券，可享4客平日午/晚餐自助餐，優惠82折，暢快享用「泰美味」主題料理（3/3起開跑），包含檸檬蒸鮮魚、瑪莎曼咖哩和牛頰、泰北風味瀑布牛肉、酸辣波士頓龍蝦、泰式風味泰國蝦等多達近30種泰式料理，還有泰國皇室御用「SINGHA勝獅啤酒」無限暢飲，若使用總額1200元五倍券，則享2客平日下午茶，79折優惠。一禮烘焙也推出倒數回饋，持紙本振興券至門市單筆消費，即贈原價50元的美式咖啡1杯，為上班族最佳的早餐選項。