國旅券、振興券使用倒數，全台還有近百億元的五倍券尚未使用。台北喜來登祭出超狂優惠，整個四月份「住宿買1送1」，再加送寒舍APP 5000元抵用金，餐飲部分則主打於指定餐廳平日午晚餐用餐「消費金放大1.5倍」以及「小黃卡用餐最高75折」火力全開拚商機。

此外，搭配使用寒舍生活APP好康翻倍，除可於集團旗下餐廳每消費100元累積1元現金抵用外，會員更獨享不定期優惠，包含免費住宿及餐飲等好禮，以最實質的方式回饋給精打細算的消費者。

台北喜來登大飯店4月1日至4月30日住房推出「五倍再翻倍」振興優惠，持不限面額振興券入住，即可以5000元的優惠價享「舒適客房買1晚送1晚」，等同每晚只需2500元，再加贈「寒舍APP住宿抵用金5000元」以及「十二廚自助早餐買1送1」優惠，可自由使用於下次入住飯店時折抵房費，專案可享三溫暖、露天泳池、健身房使用。

4月6日至4月29日週一至週五午餐或週一至週四晚餐餐期，館內三間餐廳安東廳、比薩屋、SUKHOTHAI則祭出「振興券放大術」，持振興券至上述餐廳用餐即享面額1.5倍的消費抵扣，例如票券面額200元可折抵300元消費、面額500元可折抵750元消費、面額1000元可折抵1500元消費，以振興之名好好犒賞味蕾。此外，為鼓勵民眾施打疫苗以保健康，活動期間出示疫苗小黃卡證明至SUKHOTHAI與比薩屋用餐，打滿兩劑享8折優惠，打滿三劑則享75折優惠，共同打造更安心的用餐環境。

兒童節將近、親子族群也可享優惠。4月1日至4月5日入住叢林探險住宿專案，額外加贈「元氣小虎禮袋」，包含特製鹽雕與復古彈珠汽水，讓闔家留下難忘回憶。入住期間亦可加購5樓叢林探險家庭暢遊券，草皮影院、球池滑梯、魔術手作課等設施讓小朋友開心放電，還有親子專屬休憩區可享用茶點、冰淇淋等。