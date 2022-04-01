搶攻四月春假是家族團聚的好「食」機，王品集團旗下日料品牌「藝奇日本料理|岩板燒」鎖定連假並超前部屬緊接而來的母親節檔期，即日起至7月31日吃2次「藝奇」就送價值400元的瘋點數400點，還有現金10萬元的抽獎機會，將抽出兩名幸運顧客、獎金共計20萬元。

另外4月30日至5月8日只要媽媽來「藝奇」用餐就招待起司干貝最中餅乙份；5月31日前內用消費2客極上或名物套餐、贈送價值580元和牛佐昆布鹽乙份（活動規範請依官網或店內公告為主）。

台灣人愛吃日本料理，估計年約百億商機，疫情期間月月賣出千鍋釜飯的「藝奇日本料理|岩板燒」轉型後主打和牛岩板燒日料，店內明星商品:日本A5黑毛和牛、美國極黑和牛盛合與季節刺身盛合，經過300度火山岩直火炙燒後，呈現日料「鮮」的精神，讓許多饕客一試難忘。

為讓更多日料迷體驗和牛岩板燒的魅力，「藝奇」自四月開始至七月底前搭配王品瘋美食App推出饕客任務「一绪に吃日料岩板燒」，活動期間內憑王品瘋美食會員身份，前往藝奇日本料理岩板燒店內消費兩次，單筆發票金額滿2,000元（含），就送瘋點數400點（當日消費金額瘋點數另計），並可獲得現金10萬元抽獎機會乙次，將於活動結束後抽出兩名幸運得主。此外，即日起至5月31消費2客極上或名物套餐，即贈送價值580元和牛佐昆布鹽乙份；4月30日至5月8日媽媽到店用餐，加碼款待起司干貝最中餅乙份。

連假出遊不忘防疫，王品集團全體同仁也將持續遵守「安心專案」，落實防疫規定、環境定期清消、戴口罩勤洗手、配戴「今日體溫卡」；也提醒用餐客人共同配合防疫準則:實聯制、量體溫、消毒等，共創安心的用餐體驗。