（新航台灣分公司總經理蔡建華表示，新航將持續投資在台灣的業務及人才，並掌握營收及商機的成長。圖／新航提供） 新加坡航空（新航）今（31）日歡慶飛台55周年。新航台灣分公司總經理蔡建華表示，新航去年10～12月出現自疫情爆發來首次季度獲益，主要受益入境新加坡、新加坡轉機客大增，及貨運收益率高；明天（4月1日）起，新加坡政府簡化邊境政策，提供入境免隔離的大眾旅遊，可望對新航的客運復甦有極大助益。新航也同步推出台灣出發的周年慶活動，在4月1至21日推出「購票享5重優惠再抽5大好禮」，飛往新航集團全球航點票價八折優惠，經濟艙來回新加坡13,038元起、紐澳17,678元起、歐洲19,478元起等，還可享選位費及預購托運行李55折、期間購票還可抽五大好禮，有機會賺回機票費用、獲得機票抵用券及限量福袋等。為了讓旅客安心購票，在5月31日前可無限次免手續費更改訂位，之後可以免費更改訂位一次。目前新航每日一班往返新加坡與台北，提供前往新加坡或在新加坡樟宜機場轉機的客運和貨運服務。4月1日起，新加坡開放所有旅客入境，只需完整疫苗接種證明和出發前兩天陰性檢測報告，在抵達後不需要接受檢驗和隔離就可自由活動，包含台灣出發的所有旅客不需疫苗接種證明，可於新加坡樟宜機場轉機前往新航和酷航的全球航點，惟仍須符合最終目的地的入境防疫規定。隨著疫苗接種率提高及各國逐漸開放邊境，新航對於國際航空客運市場保持樂觀。據目前全球航班班表，新航今年4月客運運能達到疫情前的57％，航點恢復到疫情前的七成以上。新航集團在疫情爆發之後首次出現季度獲利，於去年9至12月淨利新幣8,500萬元，除了強勁的貨運需求讓運量及收益雙增，創造貨運營收寫新高紀錄，新加坡先前的「VTL疫苗接種者旅遊通道」及將於明日生效的簡化邊境政策，對新航集團的客運復甦有極大助益。藉由VTL的安排，在去年底西洋假期的強勁需求中，可看到客運旅客數大幅成長。