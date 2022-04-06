屏東海生館除了是親子旅遊首選外，近年來更新晉為IG網紅打卡勝地，館內一系列經典美拍景點等待民眾前來探索。眾人引頸期盼的「網美攝影夜宿體驗營」也將於4/23-4/24驚喜回歸，透過IG網紅攝影師「阿樂YGT」的技巧傳授，無論是對攝影小有心得或是拍照豬隊友，都能透過手機或者相機，如變魔術般將屏東海生館的甜蜜回憶進階為記憶體殺手的時尚大片。活動將從即日起至4月18日止開放報名，活動限定20人，額滿為止。

十分受親子客群喜愛的夜宿海生館活動，被譽為「一生必體驗一次」，透過寓教於樂的學習方式帶領大家邁入海底的奇幻旅程。而這次推出的「IG紅什麼？網美攝影夜宿體驗營」，更要滿足年輕人愛美拍打卡的心，讓不同客群都能夠在海生館感受海洋生態的美麗繽紛，以多元的方式認識海洋。由網紅拍照達人「阿樂YGT」帶領，透過攝影課程學習，利用手機與相機拍出與海洋最美的距離。夜宿學員們透過實際操作，將光影交錯的海底隧道、如夢似幻的藍洞與海藻森林的時尚美照拍好拍滿外；非常適合情侶甜蜜合照、閨蜜限定拍照留念。

是否曾經幻想能像小美人魚一般，徜徉於靜謐的藍色空間裡，感受悠遊的魚群圍繞身邊；或是在海藻森林中甦醒，浸浴在晨曦落下時的粼粼波光？此次活動將實際走訪白天黑夜不同面貌的海生館，並透過豐富有趣的活動安排讓大家深度探索海洋零距離。「IG紅什麼？網美攝影夜宿體驗營」活動時間為4月23日(六) 14:00至4月24日(日) 10:30，費用為每人3,180元。活動限定20人，額滿為止。更多活動相關資訊，可參考報名連結https://pse.is/43xvjv，或洽海生館官網與臉書粉絲專頁。

秉持「透過體驗得到感動，在感動中喜愛上海洋，並同時學習生態保育以及生命教育」的核心價值，屏東海生館近期也推出「夜巡海生館」等多種體驗活動，希望透過一系列輕鬆有趣、多元的活動，帶領大小朋友一同學習海洋知識。攜手探索未知的海底世界。防疫期間出遊，希望大家一起配合防疫作業，落實執行簡訊實聯制、全程配戴口罩並保持社交安全距離外，屏東海生館也會加強館內消毒防疫措施，希望提供民眾安心參觀環境，留下浪漫又甜蜜的難忘回憶。