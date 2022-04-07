全國電子（6281）設置全方位通路再創一新里程，台中公益店改裝再升級，打造「揪居家」質感生活，規畫30坪生活專區，同時攜手恆隆行引進紐約生活餐廚品牌OXO入駐全國電子，涵蓋3C家電、餐廚用具、收納用品、紡織品、保健品、婦嬰用品、體驗娛樂等，期待成為專屬於消費者的居家生活館。

全國電子為提倡「質感居家 美味時尚生活」概念，除邀約到恆隆行執行副總曾逸晉蒞臨現場外，更邀請到打造幸福療癒甜點的「幸福甜點家-莎莎」與擁有百萬粉絲的「料理達人-Amy老師」，大方分享打造質感居家生活的小秘方，以及親手示範夏季輕食料理，分享各式料理小撇步，並完美展示廚房收納與料理好幫手。

全國電子行銷處林奕君協理宣布實踐「企業社會責任與ESG」的全台活動，期望透過親子共學教學回饋社區鄰里的體驗互動，讓消費者了解節能永續的重要性外，同時更與壯世代教科文協會合作，邀請壯世代教科文協會常務監事黃采緹到現場，歡迎對數位運用不熟悉的消費者或長者，到全國電子學3C問問題，與時俱進跟上物聯網潮流。除此之外，全國電子將積極展開「四機回收」，落實用心，揪感心的品牌宗旨，也期待透過這些一連串的活動，一起為永續節能，盡一份心力。

全國電子並指出，將在4月8日至17日推破盤揪振興，全台門市全館家電九折，大家電下殺六折起，空調、冰箱、洗衣機下殺萬元，大尺寸電視更是直接激省70,000元。除此之外，氣溫逐漸回暖，空調早販的詢問度持續增加，全國電子除了有揪專業的總統級精緻安裝服務，以及揪安心的空調八年延長保固外，還幫消費者精打細算，提供揪給力的空調好康優惠，40,000元空調直接下殺萬元，再享國泰銀行空調專案回饋1,300元，響應政府環保節能，節能家電貨物稅減徵再省2,000元。