前主播谷懷萱2018年甜嫁「好想贏韓國」體育主播，也是她的大學同學徐展元，兩人結婚至今依舊感情甜蜜；谷懷萱時常在社群分享日常生活，她今(13日)在臉書透露婚後3年來，每天仍覺得自己在作夢，也感謝徐展元當時勇敢地向她開口邀約，霸氣表示幸福就好「我連婚戒都不要」，還說「展元就是我最喜歡的寶物」，閃度爆表羨煞所有網友。

谷懷萱今在臉書看到7年前的動態回顧：「我夢見自己的婚禮在電影院，連李安導演也來參加，果真在作夢阿嗚，早安我的朋友」，當時的她沒想到，這會是一個幸福預知夢，她有感而發PO出了放閃文：「看到2015年4月13日的發文感觸很深，那一年5月17日展元跟我告白要在一起，我們在2018年11月22日去戶政事務所登記結婚。」；算起來，她在作夢的約1個月後收到告白，兩人相戀了3年半後步入結婚禮堂。

谷懷萱回憶她與許展元的結婚，不是一天限定的夢幻泡影，而是每天能感受到的真實：「沒有夢中電影院的場景，也沒有國際大導演李安現身祝福，倒是有戲劇般的戀情，和堪比偶像劇橡皮糖的甜蜜，每天都覺得自己在作夢，幸好是美夢，還能感受擁抱親吻的溫度，實在太幸運了」；她認為相信就會實現，愛情也可以如此勵志和熱血，「謝謝徐同學雖然晚了點還是那麼勇敢的開口邀約」，並祝福大家都能幸福美好。

有網友心有戚戚焉留言：「幸福就好不用排場。」谷懷萱隨即附和：「嗯啊！我連婚戒都不要。」也有人說婚戒一定要有，她則回應沒有愛有婚戒也沒用：「展元說我隨時想要戒指都會買給我，但我覺得展元就是我最喜歡的寶物」，閃度爆表羨煞所有網友，只能附和認同：「幸福、快樂最實在，排場就不需要了」。