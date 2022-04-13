粽香情濃迎端陽，凱撒飯店連鎖今年推出六款風味獨具的創意粽，為端陽時節傳遞濃濃粽香與祝福。主打的「冰火雙享禮盒」定價1,280元，4月30日前早鳥優惠價990元。

凱撒飯店連鎖推出的粽禮，包含虎年應景又奢華的「極品虎掌帝王粽」，加上首度推出的兩款冰粽，讓消費者吃完燒肉粽再清涼一下感受雙重體驗。另為素食者加碼推出的「蔬福雙享禮盒」，早鳥優惠價850元，限量100組。除了粽子要兼具創意與美味外，近幾年粽子所附贈的保冷袋款式也是消費者送禮選擇的關鍵，今年凱撒飯店連鎖粽禮特別訂製精品等級的保冷托特包，時尚又實用，只要訂購粽禮即贈送，盼能助攻今年端午節粽禮市場。

凱撒飯店連鎖推今年的「冰火雙享禮盒」把二種人氣粽子放在同組端午禮盒內，一次滿足全家大小的願望。禮盒內有「極品虎掌帝王粽」，凱撒經典「招牌蛋黃鮮肉粽」、人氣的「紅藜松露蔬福粽」，以及競賽中的常勝軍「湖州相思豆紗粽」，以4種創新及傳統兼具的口味出擊。外皮冰涼、口感Q彈的冰粽，近年已成為端午佳節的新選擇，飯店特別推出夏天最受歡迎的「芒果卡士達」及「抹茶紅豆」，每一口都是清涼的幸福好滋味！一組禮盒、美味雙享，端午首選好禮！4月30日前早鳥優惠價990元！另外，凱撒也加碼推出「蔬福雙享禮盒」，「紅藜松露蔬福粽」加上「湖州相思豆沙粽」是絕佳的素食鹹甜組合，「芒果卡士達」及「抹茶紅豆」冰心粽更能帶給素食者不一樣的清爽感受，早鳥優惠價850元，限量100組。

凱撒飯店連鎖特別為2022端午禮盒訂製精品等級的保冷托特包，設計師以珊瑚紅搭配優雅橘迎接熱情夏日的來臨，採用明亮的色彩搭配，以大膽的色彩及材質混搭，創造驚豔的視覺與觸覺衝擊，時尚又實用的吸睛設計，讓消費者提出時尚好品味！限量推出只送不賣。