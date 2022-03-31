和逸飯店·台南西門館歡慶7周年生日，館內集結3大優惠推出神祕邀請函慶祝，同時迎接4月專屬小孩的月份，準備了各種親子體驗活動，更推出振興券晚鳥優惠活動，讓大家來台南享受假期的同時還能省下荷包！即日起至4月30日止，出示神秘邀請函即享3大專屬優惠，入住即送加油熊乙支、用餐消費即送飲料或甜點、奇趣操場暢遊券77折、使用振興券消費餐點第二件5折等一系列優惠活動，4月3日至4月4日兒童節連假更加碼舉辦「Kid's閃電盃-小小賽車手」活動，讓小朋友在開車玩樂的過程中，學習到交通法規！滿足父母想放鬆度假的心情，也為孩子們安排絕佳的放電行程。

歡慶和逸飯店·台南西門館7歲生日特別企劃，由館內客務人員、餐飲人員、活動人員推出的3大優惠邀請函，率先於FB粉絲團發起活動，留言通關密語就能獲得專屬邀請函，消息一曝光就獲得熱烈回響，超過500則留言及上百則的分享，即日起至4月30日止，只要旅客出示任一電子邀請函，即享邀請函上的專屬優惠內容，客務人員推出入住旅客送加油熊乙隻；餐飲人員推出用餐消費即送飲料，加入AMAZZING CLUB會員再加贈精選蛋糕乙份；活動人員推出戶外奇趣操場暢遊券77折優惠，要讓到訪的旅客有吃有玩又有免費小禮物可以拿，一起感受生日歡樂氛圍！

和逸飯店‧台南西門館致力於讓大人和小孩都能在入住體驗中獲得更多樂趣，推出了「Cozzi for fun」1泊1食住房專案，每晚3,888元起，除了有專為孩童打造創意DIY手作課程外還能入住最受歡迎的卡通主題舒適客房！受到喜愛藝文的旅客好評的「博物館小旅行」1泊1食住房專案，每晚4,288元起，贈送的「愛臺灣博物館卡」免費走訪台灣19大熱門博物館園區！另外振興五倍券、國旅券4月底的使用期限在即，Cozzi KITCH?N祭出紙本振興券晚鳥優惠，即日起至4月30日來店用餐消費任一品項餐點，結帳使用任一面額的紙本振興券付款，即享第二件五折優惠。