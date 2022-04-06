台中市勞工局推出「就業服務一鍵Catch管理平台」，提供各項職場訊息，圖為新住民產業鏈工作坊的職場體驗活動。（勞工局提供／林欣儀台中傳真）

想要找工作，卻苦於各項求職資訊太繁雜、難以挑選？為幫助民眾了解就業各項訊息，台中市政府勞工局整合就業促進活動，近來推出「就業服務一鍵Catch管理平台」，針對不同職場對象、需求提供統合性資訊，2月上路至今已吸引2萬6000多人上線瀏覽、逾5000人參加，成效頗佳。

根據行政院主計處統計，台中市近年來勞動參與率達60.1％、勞動力人數有144萬6000人，是縣市合併以來最高，且2021年全市人口失業率3.9％、為六都最低。勞工局長張大春表示，台中市失業率雖六都最低，但為了幫有志求職者找到理想的工作，特別開發「就業服務一鍵Catch管理平台」，讓找工作更簡便。

台中市就業服務處長李美麗指出，勞工局長期舉辦各項就業促進、職場體驗活動，以往都會透過不同管道公布，為了方便民眾選擇、了解適合自己需求的活動，特別將各項活動整合在系統上呈現，有需求者上網觀看後可直接報名，勞工局收到申請後經初步審核，若資格符合者就協助完成報名，並會以簡訊或e-mail通知申請者。

李美麗表示，在活動舉辦前1、2天，系統也會再發簡訊提請報名者活動時間，而求職者當天到活動現場只要掃瞄QR Code就可完成報到，此平台2月上線至今，已吸引2萬6000多人次瀏覽觀看，並有近5200人透過平台報名並參加活動，因活動若報名人數額滿或已舉辦都會立即下架，至今上架的200個活動中，僅剩50個開放報名。

張大春強調，除了提供求職活動與各項職涯相關資訊，「就業服務一鍵Catch管理平台」也提供一對一專人、一站式或客製化的就業服務，另有許多成功就業的勵志故事，盼讓求職者找到適合自己的方向與目標。