朱佳期自駕遊艇，享受台北半日遊偽出國行程。（固力狗娛樂提供）

朱佳期計畫有朝一日能從台灣開遊艇到帛琉。（固力狗娛樂提供）

朱佳期28歲從事電商3年後身價破億，因此有法拉利歌手的稱號，她即將推出全新單曲〈一秒變傳奇〉，唱出人生的勵志故事，朱佳期說：「這次單曲由小幸運億萬作曲者JerryC跨刀助陣，第一首歌就有大師護航覺得很幸運，歌詞的部分想傳遞一種希望，不論你是否在作夢，在某個生命猶豫的時刻，甚至在黑暗無光的旅途中，都要記得我們內在早已經具備一些資源，去支持我們創造各種生命的可能性，要相信生命就是一連串的驚喜，也希望透過這首歌也能成大家生命中的一部分。」

朱佳期一直是愛學習的人，每3年專注學一個領域，把一個領域的東西做到極致，她在發片前夕考了遊艇証照，開著遊艇台北半日遊享受碧海藍天偽出國的愜意。朱佳期說，去年一個人去帛琉，住在遊艇上，吹著海風遙望著碧海藍天，看見許多魚群遨遊，頓時心情遼闊，讚嘆大自然如此壯觀，為了延續這份感動，她回台灣後開始了解如何考遊艇需要學習的課程和知識。

她期待未來駕著遊艇去旅行，「絕對會！學了就是要用，在上課的時候，總是有好奇心東問西問教練，可以環島嗎？環島要多久？可以開出國嗎？還在學走路，就已經在想如何跑步的興奮！」想之後約志同道合的朋友從台灣開船到帛琉，帶著美食、音樂，在船上體驗生命的各種美好。

由於遊艇的市場行情從100多萬到上億都有，跟配備、船種、船型、品牌都有關聯，她傾向先用租的方式開船，日後如果住到離海岸更近的地方，就有可能入手一艘遊艇隨時可以帶家人、好友出遊。