知名海洋休憩品牌「亞果遊艇」持續擴張版圖，台中城市會所、位七期惠文路文心森林公園前方的中歆亞果今（31）日熱鬧開幕，成為亞果集團旗下第一個經銷商，也是第一個在中台灣的亞果遊艇會據點，逐步實踐全台聯營的目標。

中歆亞果總經理陳福臺表示，中歆透過探索生活周遭的美感意識，持續為『家』描繪出更符合人性的需求，而遊艇則為家的延伸，也是中歆想帶給大眾的新生活休閒風格。新落成的中歆亞果提供高隱密性及舒適的休憩場域，空間設計以船艇為第二個家的概念打造，提供給中部會員一場城市裡的海洋盛宴。

台中新據點成立後，將串聯台南、台北、高雄、澎湖等地，為全台各地會員帶來多元面向的專業服務，將海洋休憩生活深入全台灣。

在後疫情時代，國內外遊艇銷售及海上旅遊皆相繼逆勢成長，亞果也同步在今日開幕式時宣布，正式取得義大利船艇品牌Sessa台灣獨家總代理，同時預告今年將有更多品牌陸續加入。

而中歆企業致力於引進義大利居家廚具與皮革家具，加入亞果後，象徵將家的意象由陸地延伸至海洋，攜手共同透過義大利美學型塑獨特的海洋城市生活體驗。

亞果遊艇會提供會員休閒與商務平台，各項聯誼與多元化活動協助會員拓展人脈，並透過客製化精緻旅遊行程規劃，帶領大眾走入新的海洋生活。

而今年除了持續擴張服務據點，亞果集團更在跨足船艇代理後，串聯海上服務、代管維修、度假旅遊，於海洋休憩產業的布局再下一城。