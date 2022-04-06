旺旺文教基金會為感念彰化縣志工的無私奉獻，原定4月8日晚上7點在彰化縣文化局員林演藝廳舉辦「讓奉獻成為一種榮耀」公益演唱會，因全台疫情持續升溫，且確診數不斷增加，為降低群聚風險，擬取消活動演出，展延至9月9日下午9點同址辦理。