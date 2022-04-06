全台疫情升溫 旺旺文教基金會4／8公益演唱會取消 19:062022/04/06 中時 吳敏菁 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 旺旺文教基金會4／8公益演唱會取消。圖為旺旺文教基金會到新竹縣舉辦公益演唱會，現場民眾也忍不住跟著台上一起唱。（資料照） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 旺旺文教基金會為感念彰化縣志工的無私奉獻，原定4月8日晚上7點在彰化縣文化局員林演藝廳舉辦「讓奉獻成為一種榮耀」公益演唱會，因全台疫情持續升溫，且確診數不斷增加，為降低群聚風險，擬取消活動演出，展延至9月9日下午9點同址辦理。 彰化12鄉鎮市納骨塔 不開放祭拜 高雄女樂手1傳6 台南8場演出匡列千人 #彰化 #旺旺文教基金會 #公益演唱會 #彰化縣 #志工 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 台中1例今將公布案號 彰化嘉玲 04:102022/04/04 地方新聞 彰化埔心樹葬不立碑造墳 墓園像公園 04:102022/04/06 地方新聞 彰化連3天嘉玲 公布確診者足跡 04:102022/04/05 地方新聞 彰化議員參選人朝友甩巴掌 遭黑衣人拿鐵椅痛扁影片曝光 18:482022/04/04 社會 彰銀挺夜市攤商 南機場用台灣Pay享優惠 04:102022/04/04 投資理財 彰化將跌破125萬 旅外縣民遷出創紀錄 04:102022/04/03 地方新聞 「彰化優鮮館」率先在2022綠博開張 18:322022/04/03 生活 彰化消防員楊志源 8天救心肌梗塞3病患 04:102022/04/03 地方新聞 7旬老翁困山區2天 穿雨衣撐傘微笑獲救 山友吃驚：體質超強 08:002022/04/05 社會 苗縣府6日舉辦表揚大會 鼓勵衛生保健志工 15:492022/04/06 寶島 彰縣路上國小 英語朗讀賽二連霸 04:102022/04/04 地方新聞 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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