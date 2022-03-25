鶯歌陶瓷博物館去年與三鶯在地業者合作，推出蜜香紅茶、碧螺春綠茶、白茶3種三峽茶特製的「許願琴酒」，限量480套一上市即秒殺完售。館方今年配合春季綠茶再度限量推出250套。（蔡雯如攝）

鶯歌陶瓷博物館去年與三鶯在地業者合作，推出蜜香紅茶、碧螺春綠茶、白茶3種三峽茶特製的「許願琴酒」，限量480套一上市即秒殺完售。館方今年配合春季綠茶再度限量推出250套，且搭配「生日快樂‧許願成真」優惠專案，當月壽星出示身分證或健保卡，即可享9折優惠，每人限購3瓶。

陶博館長張啟文表示，三鶯地區物產豐富，去年館方邀集三峽區農會、鶯歌在地的兆富陶瓷廠、合力酒廠及調酒師鄭哲宇跨域合作，將杜松子為基底的琴酒，融入3種三峽好茶入酒，口味獨特創新，一推出就銷售一空，後續又有民眾打來館內詢問，因此配合這次春茶季，決定再度推出。

陶博館指出，「許願琴酒」3款茶葉各有不同的風味，清新的白茶款擁有淡雅茶香，蜜香紅茶款的溫潤花果味適合單加冰塊品味，清香的碧螺春加氣泡水能帶來輕快口感，與一般茶葉風味完全不同，許願琴酒加入料理中，也會有不同的層次感。

陶博館表示，館內陶瓷藝術園區自從設置了「許願糖果牆」裝置藝術後，吸引許多民眾朝聖打卡，繽紛的圓形彩球和幾何排列的清水模牆面及建築結構，無論是自拍或團拍都相當適合，為了結合館內特色，許願糖果牆的彩球也變成了許願琴酒的彩釉酒瓶蓋，搭配霧白陶瓶，別具美感，民眾也可在瓶身寫下生日願望，並永久收藏這罐琴酒。若有興趣的民眾可至陶博館官方網站https：／／www.ceramics.ntpc.gov.tw或粉絲專頁https：／／www.facebook.com／YCMuseum查詢。