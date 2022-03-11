紫藤花與附近建築構成美景。（張亦惠攝）

瑞里紫藤花季今天登場。（張亦惠攝）

大久保麻梨子3度代言瑞里紫藤花季。（張亦惠攝）

石棹長青居紫藤花目前花開7成。（張亦惠攝）

石棹長青居紫藤花目前花開7成。（張亦惠攝）

瑞里紫藤花季11日正式開跑，縣府邀請女星大久保麻梨子擔任代言人，大久保麻梨子說，自己已經是第三次代言瑞里紫藤花季，2016年時在紫藤花下許願希望當「台灣媳婦」，後來就順利結識現在的先生，達成心願，邀請大家來瑞里賞花、許願。

春暖花開，大阿里山繁花盛開，除櫻花外近幾年來也刮起「紫色旋風」，瑞里有多間民宿種有紫藤花，目前花開約3成，除瑞里外，竹崎鄉中和村石棹的長青居紫藤花目前已開花近7成，入園需付費，但仍吸引許多愛花人士前往欣賞、拍照，現場還能聞到淡淡的紫藤花香。

瑞里紫藤花季以婚紗走秀的方式呈現「浪漫、幸福」的氛圍，縣長翁章梁表示，感謝在地協會、民宿業者、居民的努力，讓大家有漂亮的紫藤花可以欣賞，這次花季與瑞里社區發展協會、166觀光產業發展協會及民宿業者合作推出3項活動，包含3月12日起遊客入住32家合作民宿即可獲贈限量紀念品、IG上傳與紫藤的合照就有機會抽中1萬元獎金，更有6場次的職人體驗行程，遊客可以免費體驗茶席、揉茶跟烘焙咖啡。

嘉義縣文化觀光局長許有仁表示，瑞里除了唯美浪漫的紫藤花外，166沿線有很多景點可以順遊，如太興岩步道、綠色隧道、圓潭瀑布及青年嶺步道等，很適合與家人朋友一起來親近山城，同時現在也是阿里山花季，邀請全台民眾到嘉義遊玩。