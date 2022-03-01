簡廷芮女兒小蘿蔔抓周抓到手機。（藝和創藝提供）

簡廷芮女兒小蘿蔔1歲了。（藝和創藝提供）

簡廷芮日前趁著連續假期邀請至親好友，迎接女兒小蘿蔔1歲生日，舉辦周歲趴。因為是小蘿蔔的第一個生日，她年前就開始規劃周歲宴，從場地選擇、場景佈置到Dress Code都親自把關，以「小蘿蔔」的概念，將場地佈置成開心農場，打造餐點與生日蛋糕，最特別的是小蘿蔔造型的肉桂乳酪捲心酥與特製翻糖，可愛造型讓現場親友爭相拍照，笑稱手機先吃飽了。

在進行最期待的抓周習俗前，簡廷芮和老公（賴先生）邀請親友一起猜測小蘿蔔會拿到甚麼職業，簡廷芮開玩笑表示，小蘿蔔可能只會抓現場男生，因為她從小就喜歡男生，給男生抱幾乎都不會哭，抓周儀式時，果然小蘿蔔一直看著旁邊的男生，遲遲進行不了抓周，簡廷芮請男性朋友坐在正前方，小蘿蔔願意才往前爬，讓簡廷芮和賴先生好氣又好笑。

最後小蘿蔔抓了手機、畫盤、和聽診器，而手機代表企業家，親友也笑稱手機也是代表網美，小蘿蔔已經是IG擁有不少粉絲的「網美」，最後吹蠟燭時，賴先生搶著先替小蘿蔔許願以後不要交男朋友，簡廷芮還加碼爆料說賴先生從小蘿蔔在肚子裡的時候，就說要養她一輩子，小蘿蔔頑皮的時候，也不能罵她，對前世情人溺愛的程度，讓簡廷芮相當吃醋。