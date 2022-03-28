嶺東科大時尚學院學生透過手機的「特效濾鏡」延伸創意概念詮釋時裝，給觀賞者不一樣的視覺感受。（嶺東科大提供／張妍溱台中傳真）

「2022 台北時裝週 AW22」院校學生校際展，日前在松山文創園區4號倉庫展出，活動壓軸由嶺東科大時尚學院服飾設計系與流行設計系學生的50套作品呈現，驚艷全場，連續2年獲展，校方指出，今年以「Filter Creator」為時裝秀展演主題，透過手機的「特效濾鏡」延伸創意概念詮釋時裝，給觀賞者另類視覺享受。

校方表示，文化部與教育部為年輕學生設計師打造的國際級舞台，全國僅4所大專校院學生作品獲選參展，已連續2年成為中部地區唯一獲展的嶺東科技大學，致力於培育中台灣新銳設計師，這次展出創新的後疫情時代時尚風格作品大獲好評。

校方指出，隨著網路、社群媒體盛行，除了大家的自拍技術精進，其中手機的「特效濾鏡」更為照片帶來神奇效果，學生創意將「效果」運用詮釋在作品上，傳達出獨特的視覺樣態，重新演繹人們面對後疫情時代的時尚新視角，更多元表現理想的自己。

嶺東科大副校長兼時尚學院長嚴貞表示，學生在台北時裝周展演，是對戮力培育時尚產業中堅人才成果的肯定。近年時尚學院所推動的綠時尚USR計畫，更與台北時裝周5大主張—永續、機能、多元、跨界與人文不謀而合，永續時尚及循環再生為理念善盡大學社會責任。

嶺東科大指出，校方致力於推動跨領域學習，藉由時尚與科技的結合，屢獲德國紅點獎、新一代設計展、A＋文資創意季等多項大獎肯定，期能持續與業界共同培育優秀人才，為創新多元的時尚市場注入嶄新的活力。