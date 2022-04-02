東吳大學今（2）日在學校官網公告，昨（1）日晚間外雙溪校區新增1學生確診，校園及學生宿舍都已環境清消，同時公布該生3月28日至3月30日在校內的足跡，提醒有足跡重疊的師生盡快篩檢，另外因未達單一學校2人確診標準，目前仍不會全校性停課。

東吳大學今公告指出，昨日晚間學生家長主動通報1名學生確診，該生已住院治療中，狀況良好，該生就讀的外雙溪校區，校園及學生宿舍都已清消。

東吳大學同時也公布該生在校內的足跡，3月28日（周一）08:10-10:00使用外雙溪校區D0408教室、10:10-13:00 使用D0313教室、13:10-15:00使用D401教室、15:10-16:00使用D0634教室、16:10-16:40使用D401教室，3月29日（周二）10:10-13:00使用D0314教室、13:10-15:00使用G201教室及15:10-18:00使用R0412教室及3月30日（周三）15:10-18:00使用D0731教室。

東吳大學提醒，有與該生足跡重疊的師生，要盡快就近到篩檢站篩檢，並注意身體狀況。另外，因未達單一學校2人確診標準，目前仍不會全校性停課。