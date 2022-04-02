疫情指揮中心昨日公布104例本土個案，中山醫大附設醫院兒童急診科主任謝宗學直言，台灣已不可能完全清零，每天有新增個案將會是常態，且現在的重點也不在於每天的確診數字，而是感染後的重症率，面對新冠肺炎疫情只要做好7件事，「這次我們依然可以度過」。

謝宗學昨（1）日於個人臉書粉專《Dr. E 小兒急診室日誌》指出，現在的觀察重點不在於確診數字，而是感染後的重症率，重症率的高低將直接影響醫療量能，再影響到死亡率。他提及指揮中心公布今年1月1日至3月31日的1266例確診個案分析，發現重症率約千分之2.4，死亡率則是千分之0.8，感染Omicron的死亡率已跟流感小於千分之一的死亡率相似，代表新冠肺炎已流感化。

謝宗學說，但指揮中心的統計暫時無法代表未來疫情重症率的全貌，因為染疫者大多是年齡未滿60歲族群，60歲以上長者只佔了12.5%，但這個族群重症率明顯高於其他族群，是衝擊醫療量能最主要的角色。

謝宗學表示，目前長者染疫人數不多，現階段對醫療體系影響不大，未來萬一有大量長者感染，高風險族人數暴增，醫療量能壓力劇增的背景下，死亡率能否維持小於千分之一跟流感相似的水準，都還有待觀察。

謝宗學提醒，本土又新增百人確診，要做好7件事，包括第一是繼續過勤洗手、戴口罩的「正常生活」，第二為已完成兩劑疫苗基礎劑接種的人，盡快打第三劑，第三則是家中若有長輩尚未接種兩劑疫苗，拜託用盡各種方法，讓他們打疫苗，第四是家中長輩已完成兩劑疫苗，若間隔時間到，盡快帶他們打第三劑，第五為外出旅遊遇到人潮眾多時，應盡量避開，無法避開時戴緊口罩，保護自己。

第六是要學習慢慢接受台灣已不可能完全清零，謝宗學說，每天一定有新增確診病例將是常態，只要醫療體系可以適當照顧重症患者，沒有升級三級警戒的必要，最後是平常心看待病毒，不要過度恐慌，更不需要獵巫，我們正走上漸進式與病毒共存的道路，現在的準備遠比兩年前或去年充足，一起面對病毒海嘯、走過病毒衝擊，「這次我們依然可以度過」。