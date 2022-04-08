烏克蘭戰爭爆發後，美方先派軍艦巡弋台海、後派總統特使團訪台，同時加速對台軍售（2月、4月兩度宣布對台軍售），7日甚至傳出眾院議長裴洛西即將訪台。

不過，美方很快就傳來兩個對台灣來說「不算好」的消息：裴洛西7日深夜突然宣布確診新冠肺炎，將暫停亞洲之行；美國參謀首長聯席會議主席密利（Mark Milley）8日在參院答詢時表示，防禦台灣要「由台灣人自己做」，美國會像協助烏克蘭一樣，協助台灣。而美方多次宣示，不會出兵協助烏克蘭。

密利8日(台灣時間)出席參院軍委會年度國防預算聽證會，答覆議員關於「如何威嚇中國，以確保中國不對台動武」時表示，對台灣最好的防禦是由台灣人自己做；他指出，美方也可以像協助烏克蘭一樣協助台灣。

密利指出，攻擊台灣並不容易，因為要「穿越台灣海峽、台灣本島與台北市進行兩棲或空中攻擊，那裡有數以百萬計的人口」，「台灣是防禦性島嶼，我們只需要協助台灣人更好的捍衛它，這是我們能做的。」

密利強調，最好的威嚇是確保中國了解，攻擊台灣將是「非常、非常難以實現的目標」。

美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）6日出席美國眾院軍委會年度國防授權法案聽證會時，共和黨籍眾議員麥考爾（Michael McCaul）表示，美國無法約制俄國入侵烏克蘭，加上美軍撤離阿富汗造成當地的混亂，他擔憂中國遲早會進犯台灣。

奧斯汀則是拒絕回應眾議員有關「如果美國派兵到台灣，是會升高還是降低習近平犯台的念頭？」的詢問，只強調在比較烏克蘭和台灣時，要小心謹慎。

另一方面，7日上午傳出裴洛西將訪台的消息後，北京方面就多方向台灣打探消息的真實性，當晚11點23分，中國外交部官網公布「王毅就美國國會眾院議長佩洛西將訪台表明嚴正立場」；王毅利用與法國總統外事顧問博納通電話的機會，「就媒體報導美國國會眾院議長佩洛西將訪問台灣表明中方嚴正立場」。

王毅警告，美國國會眾院議長作為一國政要，如明知故犯竄訪台灣，將是對中國主權的惡意挑釁，對中國內政的粗暴干涉，將對外發出極其危險的政治信號；如果美方一意孤行，中方必將作出堅決反應，一切後果由美方承擔。

就在中國外交部公布王毅談話內容前的晚上11點5分，裴洛西的辦公室副主任在Twitter宣布，裴洛西確診新冠肺炎，需要隔離。

由於美國政府和國會正式管道都未證實裴洛西訪台消息，中華戰略學會研究員張競指出，日本富士電視台爆料裴洛西將取消訪韓改訪台灣後，美國政府與國會正式管道都沒證實過，這個消息只有富士電視台報導，而西方媒體都是用reportedly（據報導）來轉述此項訊息，有沒有可能這是認知作戰圈套？而大家都被耍了呢？