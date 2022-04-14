美六大咖旋風訪台，國安高層：以實際行動展現力挺台灣。（外交部提供）

繼2月底美國前參謀首長聯席會議主席穆倫率「5大咖」訪台後，時隔不到兩個月，共和黨首席議員葛瑞姆再率「6大咖」搭乘專機旋風訪台。國安高層表示，這是美國今年第一個來台的參議員訪問團。在國際局勢動盪之際，以實際行動展現力挺台灣的正面訊息，以及美國國會對台灣的跨黨派強勁支持。

國安高層表示，這次「超友台6大咖」旋風訪台，由葛瑞姆參議員籌組，利用4月中旬國會復活節休會期間造訪印太地區，將依序訪問澳洲及台灣等地。訪團有四大重點，包括：跨黨派、橫跨參眾兩院、重量資深、重視台灣。

在「跨黨派」和「橫跨國參眾兩院」方面，他說，全團共有6位重量級議員，分別參加參院預算、外交、國土安全、衛生、教育勞工暨年金、財政及眾院軍事等重要委員會。

在「重量資深」方面，葛瑞姆曾於2016年角逐共和黨總統候選人提名，近年來積極在各項議題力陳共和黨主張，展現爭取成為共和黨黨團領袖之氣勢，在參院頗具影響力。

此外，國安高層強調，參議員葛瑞姆、孟南德茲、波爾及眾議員傑克森4人均為「參院台灣連線」或眾院「國會台灣連線」成員。6位訪團成員均多次連署國會友台議案、聯名函及各項友台倡議，是台灣的重要友人。

在「重視台灣」方面，他說，此次訪團團員均高度支持推動深化台美經貿關係，例如葛瑞姆及賽斯2021年與共42位參議員聯名致函貿易代表戴琪，肯定台美重啟「貿易暨投資架構協定」（TIFA）諮商，並籲請戴氏加強推動台美經貿關係。

葛瑞姆、波特曼及賽斯曾於2020年與共50位參議員聯名致函時貿易代表賴海哲（Robert Lighthizer）表達支持台美洽簽雙邊貿易協定（BTA）。

傑克森2022年3月連署由眾院「國會台灣連線」所發起的200名眾院聯名函，促請拜登政府將台灣納入「印太區域經濟架構」（IPEF），國安高層認為，上述議員來訪，將有助持續強化台美在經貿領域之合作。

此外，他說，團員也是近年多項友台法案的重要推手，如：葛瑞姆及孟南德茲分別擔任2019年「亞洲再保證倡議法」的共同提案人及連署人，該法旨在重申美國對台安全承諾，籲請行政部門定期對台軍售，並依據「台灣旅行法」（Taiwan Travel Act）鼓勵美資深官員訪台。孟南德茲並曾連署助我鞏固邦交與國際參與的「台北法」 （TAIPEI Act）等。