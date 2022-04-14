俄羅斯總統普丁4月起要求「不友善國家」，以盧布向俄購買天然氣，否則直接斷供。對此，中華大學校長劉維琪表示，俄烏戰爭後顯然貨幣交易會更多元，歐元跟人民幣都會起來，美元影響力會下降，至於美元霸權是否遭撼動，需觀察5年；而美國總統拜登這一、二年除要處理國內經濟、疫情，還必須應對俄烏戰爭牽動的全球軍事對抗與能源危機，這些「大問題」恐讓他焦頭爛額。

劉維琪曾任行政院政務顧問、台灣高鐵董事長、國際票券金融董事長、中山大學校長、教育部高等教育司司長、私立學校教職員退撫儲金管委會董事長等職，相關資歷豐富。劉今日（14）接受香港媒體《中評社》訪問表示，國際貿易本就建立在美元系統，美元在全球的影響力甚至比美國軍事還大，但俄烏戰爭後卻可能有所改變。

劉維琪指出，俄烏戰爭後歐元跟人民幣都會起來，跟俄羅斯交易也必須使用盧布，貨幣交易明顯會走向多元這是未來趨勢；美元的影響力在下降，未來也還會繼續下降，但「量」目前卻還不足以撼動美元霸權，至於未來會不會，則要看5年後的狀況。

針對美國內政，劉維琪分析，美國是兩黨政治，民主黨、共和黨壁壘分明，意識形態主導很多政策，但重點是「人民的生活有沒有改善？」若人民的生活沒改善，講太多意識形態也沒用。劉強調，美國這一、二年經濟的表現是關鍵，拜登除了要處理自家的經濟、疫情，還要面對俄烏戰爭牽動的全球軍事對抗，以及能源問題、氣候變遷，這些都是棘手的「大問題」。