不斷更新》這北約國家送烏克蘭飛彈 坦言「準備淘汰」 18:462022/04/20 中時新聞網 蘇尹崧 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 挪威宣布提供烏克蘭提供西北風防空系統。（圖／挪威國防軍） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 挪威政府網站「Regjeringen.no」20日表示，由於俄烏戰爭可能持續很長一段時間，而烏克蘭正依靠國際支援對抗俄羅斯入侵，因此挪威決定向其提供西北風（Mistral）防空系統，包含少量飛彈發射器和約100枚飛彈，並稱這批武器已運離挪威。 挪威國防部長格拉姆（Bjørn Arild Gram）表示，該國軍方正準備逐步淘汰西北風防空系統，因此上述行為不會影響自身戰備能力，但強調該武器「仍然有效」，對烏克蘭大有裨益。 補壹刀》美國，正在拿俄羅斯做試驗？（胡一刀） 奔騰思潮》談台海「避戰」思維（趙春山） #烏克蘭 #俄羅斯 #俄烏戰爭 #澤倫斯基 #普丁 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 俄羅斯近況跌破西方國家眼鏡？大咖洩口風吐「3字」 15:022022/04/20 政治 忙著打烏克蘭 俄海軍在東海演訓做什麼 11:582022/04/20 軍事 時論廣場》一埸「不仁」和「不智」的戰爭（趙春山） 18:482022/04/20 時論廣場 鄧振中戴琪視訊會談 商討台美合作 04:102022/04/20 政治要聞 不斷更新》馬立波仍有13萬人受困 將開放人道走廊 07:442022/04/20 國際 五角大廈：烏克蘭軍方收到更多飛機與維修零件 09:402022/04/20 國際 核彈級制裁斷後路 專家：普丁被逼急恐使終極手段 12:302022/04/20 財經 傳美再提軍援烏克蘭 俄烏戰中援助將破30億美元 12:172022/04/20 國際 俄羅斯一旦戰敗 國防專家預言將引爆「恐怖結局」 10:522022/04/20 政治 有得等！起訴普丁是戰犯 機率只有1％ 16:102022/04/20 國際 美國務院 擬把俄列為支恐國家 04:102022/04/20 國際大事 國際熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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