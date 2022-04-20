挪威政府網站「Regjeringen.no」20日表示，由於俄烏戰爭可能持續很長一段時間，而烏克蘭正依靠國際支援對抗俄羅斯入侵，因此挪威決定向其提供西北風（Mistral）防空系統，包含少量飛彈發射器和約100枚飛彈，並稱這批武器已運離挪威。

挪威國防部長格拉姆（Bjørn Arild Gram）表示，該國軍方正準備逐步淘汰西北風防空系統，因此上述行為不會影響自身戰備能力，但強調該武器「仍然有效」，對烏克蘭大有裨益。