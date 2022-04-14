美國聯邦參議院預算委員會共和黨首席議員葛瑞姆，今率團搭乘美國軍機來台。(圖/外交部提供)

美國聯邦參議院預算委員會共和黨首席議員葛瑞姆，今率團搭乘美國軍機來台，此次訪台6位國會議員全是大咖。

一、葛瑞姆參議員（共和黨），曾於2016年角逐共和黨總統候選人提名，與前總統川普關係密切。葛瑞姆向來視美國參議院軍委會已故主席馬侃（John McCain R-AZ）為榜樣，曾於2016年隨馬侃主席訪台祝賀蔡總統當選。

葛瑞姆所在南卡羅萊納州是生產F-16 Block 70新型機重要基地，曾力助台灣爭取美政府同意售我F-16戰機，並支持台美深化安全合作，包括2019年與南卡州長討論如何協助台灣加速F-16戰機軍售案，並與該州所有聯邦參、眾議員聯名致函川普總統等。美國政府於同年8月同意售我66架F-16V戰機。

二、孟南德茲主席（民主黨），長期於外交委員會擔任要職，現為參院外委會主席，對中國近年來之崛起特別關注，經常以積極之立法做為發揮對美國政府外交政策制定之影響力。也甚為關注與中國之戰略競爭（strategic competition）及重建美國在世界領導角色等議題，樂願促進台美之進一步合作。

自2009年起3月擔任「參院台灣連線」共同主席逾13年，長年以具體行動表達支持，包括在參院領銜提出友台議案、聯名函或連署支持各項相關議題等，是在參院極具關鍵影響力的「台灣超級好朋友」。

三、波爾參議員（共和黨），是資深議員，自1995年至2005年間擔任聯邦眾議員，2005年迄今擔任聯邦參議員，在國會人脈廣闊，已宣布將於2022年任期屆滿後退休。

四、波特曼參議員（共和黨），現任參院少數黨副黨鞭，屬於共和黨中間溫和派，於2021年11月積極協調美國參院兩黨，促成高達超過1兆美元之「基礎設施投資及就業法案」順利通過，因而贏得共和黨同僚之大力推崇。

波特曼曾任小布希政府之貿易代表及聯邦管理及預算局局長。曾於2020年與共50位參議員聯名致函時貿易代表賴海哲，表達支持台美洽簽雙邊貿易協定（BTA）。

五、賽斯參議員（共和黨），是台灣在參院「財政」委員會重要友人，支持推動深化台美經貿關係，包括2020年連署上述支持台美洽簽BTA的聯名函等。

六、傑克森眾議員（共和黨），為本屆國會新科眾議員，立場友台，除支持台灣參與拜登政府的「印太經濟架構」（IPEF）外，2021年連署支持台灣參與WHA之眾院第1145號法案、支持台灣參與「國際民航組織」（ICAO）聯名函，以及籲請拜登政府將台灣納入首波疫苗捐贈名單的聯名函。