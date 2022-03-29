新冠病毒造成大流行，民眾都會隨身自備酒精消毒，但仍有部分病毒無法靠酒精消滅。亞東醫院感染科醫師蔡茂松表示，228連假過後急性腸胃炎就開始大流行，一周逾10多萬人腹瀉就醫，經檢測發現病源大多為諾羅病毒，但諾羅病無法用酒精或乾洗手殺死，得靠洗手、徹底清洗蔬果才能防範。

蔡茂松指出，諾羅病毒傳染途徑以糞、口為主，例如人與人直接接觸、食用被病人糞便污染的飲水或食物，吸入嘔吐所產生的飛沫等，加上諾羅病毒少量就可以造成感染，且可以在被污染的水、食物或環境中存活1至數天。

蔡茂松說，感染諾羅病毒的潛伏期為24至48小時，常見的症狀包括噁心、嘔吐、腹瀉，以及全身性的症狀如頭痛、肌肉酸痛、倦怠、頸部僵硬、畏光等，其中一半的人感染後會有發燒情形，多數人症狀持續通常不超過3天，只要適當補充流失的水分，給予支持性治療都能在數天內改善。

蔡茂松教7招防範諾羅病毒，第一要勤洗手，特別是在如廁後、進食或準備食物之前，第二是徹底清洗水果和蔬菜，第三為徹底煮熟食物，第四是不需要烹煮的食物要盡快食用完畢，第五為食物需要封上保鮮膜以預防污染，剩的食物應放在溫度適中的冰箱中，第六是被污染的食物或者懷疑被污染的食物必須被丟棄，最後是避免把疾病傳染給其他人，尤其是餐飲業者，應於症狀解除至少48 小時後才可恢復工作。

蔡茂松說，因為諾羅病毒無法用酒精或乾洗手液殺死，建議用肥皂洗手，環境清潔則是用濃度0.1%的稀釋漂白水，處理嘔吐物及排泄物建議使用濃度0.5%的稀釋漂白水。蔡茂松也提醒，諾羅病毒不會對身體健康者造成危害，但如果家中有老年人、嬰幼兒、慢性病、腎或心臟病疾患，則較易發生嚴重的病例，若出現相關症狀還是要儘速就醫。