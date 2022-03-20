前主播、慈濟傳播人文志業基金會副執行長葉樹姍，日前搭乘台鐵的「鳴日號」觀光列車旅遊，未料葉樹姍卻在昨（19日）晚發文驚曝，她自己吃完便當便當後上吐下瀉，葉樹姍寫下：「直覺是鳴日號火車上，從花蓮站接駁運上來的素便當晚餐，隱藏在素魚左下方的黑色丸子惹禍」，也讓她不禁感嘆：「這麼用心規劃高品質的旅遊，怎麼會在最後這一個環節上留下瑕疵？」

葉樹姍平時不吝嗇在網上分享生活大小事，她昨晚發文透露搭頂級觀光列車的狀況，自己日前搭乘台鐵很夯的鳴日號出遊後，卻上吐下瀉，葉樹姍發文直指：「直覺是鳴日號火車上，從花蓮站接駁運上來的素便當晚餐，隱藏在素魚左下方的黑色丸子惹禍」，葉樹姍形容當下咬下去的口感，讓她不知道是何物，感覺像太白粉類，而原本都會把食物吃光的葉樹姍勉強吞下後，就不想再碰另外一顆，沒想到凌晨兩點多慘劇仍然發生。

對此，葉樹姍認為：「不算客訴吧，因為證據當場已當廚餘銷毀無法化驗」，不過，葉樹姍有感而發說：「這麼用心規劃高品質的旅遊，怎麼會在最後這一個環節上留下瑕疵？」，而她也不解寫下：「本應崇尚自然的素食餐廳，有些怎麼還未跳脫素雞素蝦素魚等人工製品？」

葉樹姍事後也向旅行社反應，表示素食便當的新鮮蔬菜非常少，大部分都用人工塑料，其中一個丸子的口感還怪怪的，呼籲旅行社掌控餐盒品質，對此，對方則表示，領隊在第一時間已通知公司，同時也會檢討花蓮素食供應商，目前已考慮更換，以避免再有類似情形。根據《自由時報》報導，雄獅旅遊品牌策略總經理游國珍表示，鳴日號也是第一次遇到這樣的狀況，強調相當重視食安問題，今天已經由主管聯繫、了解狀況，待明天上班日會向供應商進一步了解。