結婚2年的詹子晴（丫頭）日前在衛視中文台《一袋女王》分享過去曾因為朋友的餿主意弄到哭笑不得的親身故事，詹子晴表示在婚前與老公王惟立分分合合多次，有次詹子晴決心跟他徹底分手，好友聽聞消息後就拉著她飛到普吉島療傷，沒想到這卻是她超級倒楣的開始，不僅在5天搭機飛了3個地方，還沿途破財花大錢、上吐下瀉、簽證出包還差點被原機遣返，讓詹子晴直呼好崩潰。

詹子晴表示她與老公結婚前分分合合好幾次，其中有一次詹子晴下定決心要徹底分手，有位閨蜜不捨詹子晴這樣來來回回受傷，想幫她好好斷捨離這段感情，於是就出主意陪她隔天搭機去普吉島，而且買的是單程機票，連何時要回台灣都不知道。於是隔天詹子晴真的就臨時買了貴貴的單程機票飛到泰國，因為太臨時出發，行李來不及收一下機就買了許多衣服跟用品，連飯店、餐廳都是臨時訂，還沒開始療傷就先噴一大筆錢，最慘的是詹子晴到泰國第二天就水土不服，導致嚴重的上吐下瀉，害她一整晚只能抱著馬桶睡。

朋友看詹子晴這麼可憐，怕她一回到台灣在王惟立的照顧下，又會被溫柔攻勢打動再度復合，於是就要詹子晴跟她回香港，被帶到機場的詹子晴，當時已經整個人上吐下瀉到無法思考，一直到上機前20分鐘，櫃台因為沒看到她的港簽，根本不讓她上機跟掛行李，於是詹子晴就一直在廁所跟櫃台來來回回，因為朋友是香港人所以已經先登機，登機前還提醒她快用網路申請，詹子晴只好在廁所邊拉邊申請，好不容易申請完成，櫃台堅持要她一定要印出來，讓詹子晴傻眼要去哪找列印，只好用自己破破英文拜託櫃台幫忙，還好最後櫃台還是有幫忙，但拿到港簽時飛機已經快要起飛。

詹子晴確認自己行李可以上機後，開始一路狂奔，因為情況太緊急她只能硬忍著一肚子的火熱，加上手拿著垃圾袋邊跑邊吐，總算在眾人的目光下順利登機飛往香港。沒想到倒楣的事還沒停，詹子晴到了香港要海關時，發現那張港簽遺留在泰國機場櫃台了，她只好出示手機裡的港簽，海關卻說如果沒有那張有蓋章的紙本港簽可能要原機遣返，讓詹子晴好崩潰，好不容易終於通關後去到閨蜜家，閨蜜看她還是上吐下瀉很不舒服，覺得她還是隔天就回台灣，讓詹子晴整個傻眼。詹子晴說雖然這個餿主意讓她破財、四處奔波還有上吐下瀉，但因為整個人一直在不舒服的情況，所以完全沒有覺得情傷，餿主意意外有效果。本集將於3月21日(一)晚上11點衛視中文台播出。