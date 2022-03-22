因應全球新冠肺炎疫情，國際機場協會（ACI）推出「機場健康認證」，桃園國際機場連續2年獲得殊榮。桃機公司表示，將持續以最高標準落實防疫，確保員工、旅客及國人健康，並做好準備迎接後疫情時代的國門解封。

機場公司表示，新冠病毒不斷變異，帶給邊境防疫極大挑戰。桃園機場能獲得機場健康認證，是眾多單位共同努力的成果。隨著各國開始逐步解封或鬆綁檢疫限制，機場公司有責任與各國機場交流管理策略及防疫經驗，打造讓旅客與民眾放心、同仁安心的環境。

疫情重創全球航空產業，ACI自2020年開始推動機場健康認證計畫，並邀請所有成員機場參與，2021年有400多座機場獲得認證。ACI依據國際民航組織（ICAO）所訂的檢驗機制，評估各機場所採取的防疫措施，目的在使旅客放心使用機場設施，並表彰該機場在維護安全及衛生設施的專業水準。

桃園機場於2021年4月首次取得認證，現認證效期1年即將期滿，機場公司再度向ACI提交一系列資料，包括清潔消毒、社交距離、員工防護、航廈配置、旅客溝通與設施設備等，項目不僅涵蓋入出境旅客，更包含了工作人員。

ACI評選透過問卷調查、線上資料評閱與詢答等方式進行，委員認為桃園機場公司所提交的說明資料與措施規劃完整，決定再次授予桃園機場此一認證至2023年4月。

桃機指出，疫情為國際航空產業帶來嚴峻挑戰，隨著各國疫苗接種率逐步提高，部分國家開始重啟邊境，桃機將持續與機場服務大聯盟夥伴緊密合作，因應後續挑戰與新局，並為疫後復甦作好準備。