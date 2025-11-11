金馬得主周冠威執導台灣電影《自殺通告》7日在台上映，首周末導演率演員連跑近30場映前映後，映後觀眾發言格外踴躍，其中有位安親班老師分享時忍不住落淚，林予晞立刻跑去擁抱她，氣氛感人，沒想到抱完對方才說：「其實我想要抱的是劉敬！」引來全場爆笑。而何潤東也趁周末特別為旗下演員張豐豪包場，看完大推：「很有意義，覺得家長都要來看。」

《自殺通告》首周末登國片新片票房冠軍，口碑好評不斷，影迷留言「白潤音演技讓人起雞皮疙瘩」、「電影不僅關注教育制度，更是當代社會中每個人獨立思考的可能」、「好幾段都看到哭，每個角色都令人心疼」、「把亞洲病態的考試社會刻劃得好殘酷」、「出乎意料的反轉」、「老師、家長、學生都該來看的好片」。

何潤東（最後排中黑衣）包場力挺《自殺通告》。（本萃電影提供）

導演和監製林配儀周末帶林予晞、黃迪揚、劉敬、白潤音、張豐豪、邵奕玫、戴雅芝跑映後，片中兩小無猜CP劉敬、邵奕玫打頭陣，遇到鐵粉連買6張電影票支持，邵奕玫甚至巧遇媽媽，她笑說：「她不知道我那天會去那家戲院跑宣傳，我也不知道她是看哪天場次，一進場看到彼此都嚇到！」她透露媽媽看完片覺得現在小孩很辛苦，有重新思考大人們該如何教育下一代，才不會再發生這種憾事，因為太喜歡，後來又帶5位朋友進戲院二刷。

張豐豪家人也全員出動，現身何潤東的包場，身為老闆，何潤東很滿意張豐豪的表演，笑說：「原本以為你很乖，原來這麼叛逆。」也有感表示：「電影很有意義，家長要來看，真的不要給小朋友這麼多壓力！」接著打趣建議導演拍續集，「下次寫一下導演組的故事，因為導演組也很常想不開，壓力很大，續集出來後，看投資方會不會對我們導演組好一點！」