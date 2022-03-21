大陸東方航空一架波音737客機MU5735今（21）日下午墜毀於廣西梧州，機上132人傷亡未明，就有乘客家屬聽聞墜機意外後，連忙趕至昆明機場確認親人是否有登機，還有機上空姐起飛前曾跟丈夫通話，丈夫得知失事後也只能在東方航空公司等消息，親人生死未卜，心中更是焦急煎熬。

根據《瀟湘晨報》報導，該失事班機上一名空姐的丈夫榮先生表示，妻子在班機頭等艙上工作，執飛已經十年，每一次都平安落地，今天上午9點左右兩人還短暫通話，妻子就說「她要飛了」，沒想到下午就發現妻子執飛的班機失事，只能趕到東方航空公司等消息，也透露東航董事長已飛往廣西進行處理。

根據《澎拜新聞》報導，東航客機傳出失事後，就有民眾趕到雲南昆明水機場，紛紛向東航櫃台詢問登機資料，現場一名男子表示，朋友可能搭上失事班機，「現在他老婆急死了，他買了這個航班，有沒有上機，我們要來你們這確認」。

機場工作人員回應，系統內的數據都在封存，無法查詢乘客姓名，只能先跟親友索取姓名再做後續比對，已安排專人協助乘客親友。