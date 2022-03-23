大陸東方航空編號MU5735的波音737客機，前（21日）天從昆明飛往廣州時突然發生墜機事故，引起森林大火，機上123名乘客和9位機組人員生死未卜，救援人員把握黃金救援時間搜救，不過搭乘失事航班的乘客名單中，卻驚見「方芳」，對此，相關單位也證實其真實身分。

鼎龍文化發布公告，駁斥網上傳「鼎龍文化多位高官搭乘了MU5735航班」、「鼎龍文化7名董事在失事飛機上」等網路傳言，並表示，經調查後，公司財務總監方芳女士於2022年3月21日13:15搭乘了MU5735航班，據悉，該名方芳女士1992年出生，去年10月到公司任職財務經理，剛入職僅5個月，與資深藝人方芳無關。

聲明全文。（圖／取材自微博）

資深藝人方芳是演藝圈的重量級資深藝人，她擅長模仿、能演能唱，演藝事業橫跨電視劇、電影、舞台劇、綜藝和相聲，方芳因此擁「台灣綜藝一姐」、「女丑之王」的美名，方芳並在1986年以《雲的故鄉》拿下金鐘視后，以及1989年以《連環泡》勇奪綜藝節目主持人獎。方芳透露自己已移居大陸多年，近年也把重心放在大陸。