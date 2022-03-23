新冠肺炎疫情在全球未見趨緩，南韓疫情更是燒不停，近來一日暴增62萬名確診者，演藝圈更是確診案例不斷，昨(22)日傳出演出《社內相親》的女星金世正確診新冠肺炎，目前演藝工作全面停擺，粉絲除了關切她的身體狀況外，也擔憂新劇會否就此停播。

根據韓媒報導，演出《社內相親》女主角金世正確診新冠肺炎，根據經紀公司表示她在進行快篩檢測，發現結果呈現陽性，追加用PCR檢測後，確認確診新冠肺炎，目前演藝工作已經全面停擺，見面會也緊急延期，人正在居家隔離休養中，據悉，她早已經接種過二劑疫苗，至於主演的新劇《社內相親》還在熱播中，讓不少戲迷擔心會否就此停播，不過她早已經完成拍攝工作，播出基本上不會受到影響。

金世正由節目《PRODUCE 101》期間限定女團I.O.I出道，也擔任過gugudan中的主唱，雖然團體已經解散，仍持續推出個人音樂作品，此外戲劇作品也備受肯定，像是之前演出過的《驅魔麵館》曾榮獲過多次KBS演技大獎，此外，擅長節目主持的她，也獲得「GOD世正」的封號。

熱愛運動的金世正，曾在節目上露出精壯二頭肌，和與生俱來的甜美臉蛋呈現超違和對比，據悉她不僅嚴格實施「間歇性斷食」維持身材，也會趁著工作空擋運動，因此練就出令人稱羨的平坦腹肌及馬甲線條。

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