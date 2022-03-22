「歌神」張學友出道超過35年，無論歌喉還是演技都相當精湛，私生活更是自律，多年來他幾乎沒鬧過緋聞，堪稱圈內表率，而張學友跟星妻羅美薇相知相守30多年，感情始終甜蜜，很少爭吵，唯獨老婆有個癖好，讓張學友坦言嚴重到影響生活及人際關係，但選擇接受，仍舊死心踏地愛著太座。

1965年出生的羅美薇，婚前是偶像明星，1985年被黃百鳴發掘並演出《開心鬼》系列電影而出道，之後與羅明珠、袁潔瑩、李麗珍、陳嘉玲、柏安妮等組成「開心少女組」，又憑藉電影《應召女郎》，勇奪金馬獎最佳女配角獎，而她在事業鼎盛時期，拍攝電影《痴心的我》而與張學友結緣，隨即陷入愛河，張學友在有了羅美薇之後，張張唱片賣破20萬張，事業蒸蒸日上，外界笑稱，除了他本人的努力外，羅美薇「旺夫」功不可沒。

張學友與羅美薇愛情長跑10年，中間歷經分合，但最終仍牽對方的手步上紅毯，婚後羅美薇給歌神添了2個寶貝女兒，也漸漸淡出演藝圈，生活相當低調，但張學友不時會在訪談中提到愛妻，曾透露羅美薇有潔癖，且程度嚴重到影響生活，她不僅出門自備餐具，還會一直洗手，更因為潔癖，在3個月內先後辭退16名傭人。

當年張學友偕羅美薇出席梅艷芳的喪禮，在出發前往火葬場時，車上有人突然打了個噴嚏，這讓羅美薇警鈴大作，忍不住出手狂搧想把病菌搧走，讓在一旁的張學友尷尬得要死，雖然太座又嚴重潔癖又愛碎念，但張學友始終寵愛她，多年來從不曾被圈內美女所誘惑，事實上張學友每每受訪總提起，羅美薇在他最低潮、艱難時接納了他，不離不棄走到現在，他只能用一生來回報她的愛，即使太太的癖好再嚴重，都不影響歌王愛妻的心。