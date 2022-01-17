女神級演員劉嘉玲跟舒淇本是好友，不過兩人卻曾因為「馬桶」問題而鬧翻，也意外揭開劉嘉玲的「特殊怪癖」。據悉，舒淇曾有一次受到劉嘉玲邀請到家中作客，然而當舒淇上完廁所後，劉嘉玲卻當場變臉，並請工人直接把馬桶換掉，讓舒淇感到莫名其妙，之後聚會也不歡而散，直到多年後劉嘉玲才向舒淇道歉，並讓解釋她無法與其他人共用一個馬桶的特殊「習慣」，甚至連親密如「梁朝偉」也不能使用她的馬桶。

劉嘉玲有「重度潔癖」的特殊生活習性 ，她曾在大陸談話節目中公開坦言道：「我有很嚴重的潔癖，不喜歡別人進我的洗手間，就算梁朝偉也不行。」只要有人用過她的衛生間，除了無法接受外，情緒直逼崩潰程度，且要立即更換全新馬桶。而那次舒淇就是因為誤用到她的馬桶，導致劉嘉玲當場變臉，兩人也因此有許久不說話。最後劉嘉玲意識到自己的「怪習慣」似乎影響到舒淇，解釋並講開後兩人才和好如初。

舒淇。（圖／翻攝自舒淇IG）

劉嘉玲也曾提及，當年拍電影《狄仁傑》時，她比片酬更關心的是「有沒有專屬的廁所」可以使用，雖然是非常「特殊」的要求，但與她合作過的導演都知道，因此也見怪不怪。還有一次劉嘉玲拍戲入住飯店，發現廁所有頭髮，立刻請飯店人員將浴室重新刷洗一遍，才讓劉嘉玲安心。

劉嘉玲也曾提及，雖然她與梁朝偉相當恩愛，但在使用廁所馬桶的習慣上仍然「無法妥協」，所以兩人在家中是分別使用不同廁所。舉凡熟悉劉嘉玲的藝人朋友都知道，她重度注重衛生已經到了有點「強迫症」的程度，但相處日子一久，大家對她的「特殊怪癖」也就習慣成自然了。