藝人歐陽靖生下兒子「新醬」，便和母親資深女星譚艾珍移居台南，常在社群網站分享日常的她，近來回顧4年前到北京遊玩時的PO文，當時貼出一張當地公共女廁的照片，只見裡面有5個馬桶卻沒隔板，引起網友熱烈討論。

歐陽靖在instagram曬出4年前到北京遊玩的臉書貼文回顧，內容顯示她在2018年1月20到北京的「五道營胡同」遊玩，貼出的照片引起網友議論紛紛，只見女廁中有4個蹲式馬桶和1個坐式馬桶，但中間卻沒有隔版，也就是同時可以5個人一起上廁所，讓她笑稱「見到朋友會有點尷尬的女廁～但我已經習慣了，可以在北京生存下去了」，如今事隔4年再度回味，讓她坦言懷念當年混北京的日子。

這張女廁照片曝光，立刻引起網友熱烈討論：「我會一直看隔壁」、「這我真的不行～我寧願去隱密的草叢尿」、「就算是一條溝的那種蹲式廁所，也是一間一間的隔開」、「這次去桂林看到的更傳統，女廁是一條溝加沒有門的獨立空間」、「害羞與味道共存的廁所」、「這樣生理期更尷尬」、「這個畫面有在我夢境出現過 沒想到真實存在」。

歐陽靖在台南搭計程車因開後車廂被加收10元。（imginoy IG）

歐陽靖去年也曾分享在台南搭計程車時，因為手提大包小包被司機詢問：「需要開後車廂嗎？」當時想都沒想就答應了，想不到下車時才知道台南小黃開後車廂需要加收10元，一度被網友認為在亂說，事後附上一篇新聞網址佐證，表示就連很多南部人都不知道台南有這項規定。