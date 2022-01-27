這輛車牌AYS開頭的白色C300成為全台最知名車輛，卻在今天被發現出現在中古車行待價而沽。(圖／爆廢公社)

「C300哥」27歲陳姓男子前科累累，屢次駕駛白色愛車賓士C300闖禍，成為全民公敵，近日又有網友目擊到這輛賓士，地點卻是在中古車行待售，讓全場笑翻。

王姓男網友在臉書《爆廢公社》PO出照片，原來是這輛AYS開頭的C300已經在中古車行待價而沽，原PO打趣表示，自己看到的時候還以為看錯，特地倒車回去確認：「網路傳說中吸300哥的車，我還不給它買爆…」，更猜測300哥可能是升級成63系列。

綽號「C300哥」的陳男無業，在家當啃老族，車子也是大吵大鬧跟家人吵來的，入手後屢次肇事，引發憤慨。(圖／警方提供)

這輛白色C300最早因為在三峽加霸王油，引起公憤，成為全民公敵，路過之處都有人上網回報。(圖／爆料公社)

不少網友笑翻：「竟然賣了，是走投無路還是換更好的咧」、「出了名的事故車XD」、「可能阿嬤答應他買凱燕惹」、「要問老闆這台車有沒有出過事」、「應該標註女用一手車，沒有事故、泡水，很快就賣掉了」、「繳不起貸款含淚出售」、「這下真的GG了」、「300哥已成為歷史」、「老闆不先換個牌嗎，太有名了」，也有人感嘆：「一台好車整個臭掉」。

陳姓男子劣跡斑斑，2020年在加油站要求員工加滿油，事後卻稱自己只說要加300，光天化日下加霸王油，急哭打工媽媽，引發全民憤慨，被戲稱「C300哥」，事後只要該車出沒，就會遭網友拍照回報，嚇得車主出面求饒。

但霸王油事件後，C300哥變本加厲，先是自撞，接著又超速闖紅燈，撞傷女外送員後逃逸，警方追查下，發現陳男不但沒有駕照，也無正當工作，在家當啃老族，C300也是他大吵大鬧下讓阿嬤貸款買來的。