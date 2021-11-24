桃園市八德區中華路與永豐路口今天發生一起死亡車禍，1輛曳引車欲右轉，卻與同向直行的機車發生碰撞，機車被撞倒輾壓後卡在曳引車車頭下，機車騎士送醫不治，詳細肇事情形仍有待後續調查釐清。

八德分局交通分隊分隊長謝沛昕表示，24日早上11時許，於八德區中華路與永豐路口，年約60歲的梁姓男子駕駛曳引車，從中華路欲右轉永豐路，不慎與同向直行往桃園方向騎乘機車的35歲陳姓男子發生碰撞，機車被撞倒後慘被輾壓，陳男經送醫院急救後傷重不治，梁男經酒測值為零，詳細肇事情形待後續調查釐清中。

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