龜山區6旬婦人昨天在水泥車前停等紅燈，疑陷入視線死角，遭追撞後當場被輾壓亡。(翻攝照片／蔡依珍桃園傳真)

55歲張姓預拌混凝土車司機駕車行經林口交流道附近時，疑因視線死角，起步撞上前方64歲陳姓機車騎士，導致陳婦當場遭輾斃，龜山警方到場，張男酒測值為零，訊後仍被依過失致死罪嫌送辦，複訊後2萬元交保候傳。

55歲張姓男子29日駕駛預拌混凝土大貨車由龜山往林口方向行駛，16時許行經龜山區文化一路接近林口一交流道前，疑因視線死角，起步未注意車前狀況，撞及前方、家住林口的64歲陳姓婦人騎乘機車，陳婦遭預拌混凝土車輾壓當場死亡。

因時值下班尖峰時段，且陳婦受困大貨車輪下，排除耗時，一度造成文化一路和林口一交流道周邊出現壅塞回堵狀況，所幸龜山警分局交通分隊員警獲報到場處理，緊急疏導交通、協助排除事故，車流恢復正常。

張姓大貨車駕駛人酒測值為0，仍被依被依過失致死罪嫌送辦，複訊後2萬元交保候傳。

龜山分局交通分隊長陳政斌呼籲民眾大型車輛常因視野死角多，駕車或騎乘車輛應有防衛駕駛觀念，遠離大型車輛，避免身陷危險而不自知，才能避免類似交通事故發生。