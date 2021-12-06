基隆市警察局第一分局南榮路派出所今天傍晚接獲醫院轉報，一名3個月大陳姓女嬰不明原因在保母家失去生命跡象，緊急送醫搶救後仍宣告不知，目前警方介入調查死因。

據了解，女嬰母親每天上班前會將小孩送往保母家，今天上午保母泡好牛奶準備餵食時，發現女嬰已無生命跡象，嚇得趕緊搭計程車，前往醫院，院方見成效不佳，立即轉至林口長庚醫院，搶救後仍宣告不治。

警方接獲通報後，初步查看女嬰身上並未明顯外傷，除依兒少保護案件通報相關單位介入協助，並報請台灣基隆地方檢察署司法相驗，釐清女嬰確切死因。