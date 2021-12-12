警方訊後將一干人依聚眾鬥毆、殺人罪移送偵辦。 （民眾提供／馮惠宜台中傳真）

台中北屯中清路一家KTV，12日凌晨近3點爆出KTV有人打群架，警方出動快打部隊到場，其中一人遭折疊刀刺傷。（民眾提供／馮惠宜台中傳真）

生日趴K歌變互K 台中18歲男胸口遭惡煞持刀猛刺

台中北屯凌晨不平靜，中清路一家KTV12日凌晨近3點爆出有人打群架，轄區台中市第五分局立刻出動快打部隊到場，現場發現有18歲廖姓男子胸口中刀，立即將傷者送醫，並將仍滯留現場聚眾鬥毆5人先帶返警局釐清案情；所幸廖男送醫後無生命危險，動手砍人的23歲劉姓主嫌也到警局投案，警方訊後將6人依聚眾鬥毆、殺人罪移送偵辦。

警方調查23歲劉男、28歲陳男與35歲許男等人，與另一群18歲廖男、30歲呂男、29歲朱男、18歲林男與王男等5人到此KTV參加共同友人生日派對唱歌飲酒，兩方人馬原本不認識，卻在派對上起口角衝突。

劉男為首的這群人先行離開，疑似等在KTV店門口和稍後離去的廖男等5人在門口打起架來，劉男甚至拿出折疊刀刺向廖男胸口，在聽聞警車鳴笛聲，劉男這方也趁亂竄逃。

警方快打部隊到場後發現廖男胸口中刀，立即將他送往中國醫藥大學附設醫院救治，幸無生命危險，也將滯留現場聚眾鬥毆5人先帶返所釐清案情。

疑似行凶的劉男也在凌晨4點左右主動到派出所投案，警方也在訊後將劉男等6人依聚眾鬥毆、殺人未遂等罪嫌移送偵辦。

台中市第五分局副分局長張添盛強調，警方絕不容許惡徒在台中市胡作非為，只要發生街頭暴力、聚眾鬥毆案件，警方絕不寬貸必定嚴加查辦到底，呼籲民眾勿鋌而走險以身試法，如發生糾紛勿以暴力方式解決，請立即連絡警方或撥打110報案專線尋求協助，以保障自身權益。

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